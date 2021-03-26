Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu! Menajerinden ilk açıklama

Cezayir-Zambia maçında Beşiktaş taraftarına sakatlık korkusu yaşatan Ghezzal'ın son durumunu menajeri açıkladı. Hakan Korkmaz, "Şu an için endişelenecek bir durum yok" dedi.

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Dün akşam oynanan Cezayir-Zambia maçında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ghezzal, mücadelenin 45. dakikada sakatlanarak Beşiktaşlı taraftarları üzmüştü. Sol ayak bileğini yere ters basan yıldız futbolcu, oyuna devam edememiş ve kenara gelmişti.

Ghezzal'ın sağlık durumunu merak edilirken, oyuncunun menajeri müjdeyi verdi.

"Kendisini iyi hissettiğini söyledi"

Menajer Hakan Korkmaz, "Ghezzal ile konuştum. İyi olduğunu söyledi. Bileğinde şişlik ve morluk yokmuş. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Şu an uçağa biniyor. Cezayir'e dönüyorlar. Şu an için endişelenecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Ghezzal için Leicester City ile görüşüyor

Süper Lig'de yaptığı 13 asistle zirvede olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği Cezayirli futbolcu da İstanbul'da çok mutlu. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon şampiyonluk yaşamayı hedefleyen ve sonrasında da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Leicester City ile görüşmeler başladı.

Sezon başında bedelsiz şekilde kiralanan Ghezzal'ın yıllık ücretinin yarısını İngilizler ödüyor.

Sergen Yalçın: Mutlaka bizimle kalsın

Kartal, Premier Lig ekibiyle 1 senelik mukavelesi bulunan Ghezzal konusunda ilk etapta 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Leicester City ile temasların başladığı öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi işi uzatmadan ön anlaşmaya varmak istiyor. Sergen Yalçın'ın 'Mutlaka bizimle kalsın' dediği Ghezzal için Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, tüm şartları zorlayacak.

2018 senesinde Leicester City'nin 14 milyon Euro bonservis ödediği Ghezzal, Ada ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Oyuncunun da Beşiktaş'ta devam etmekten yana fikir belirtmesi, Siyah-Beyazlılar'ın transferde elini güçlendiriyor.