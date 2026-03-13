Rabia Soytürk'ten ayrılan Hakan Sabancı Rus güzel ile aşk yaşıyor...
Hakan Sabancı’nın aşk hayatı magazin gündeminin bir numaralı konuları arasında yerini alıyor.
Son olarak oyuncu Hande Erçel ile uzun süreli ilişki yaşayan Sabancı, birlikteliği sonlandırmıştı.
Çok geçmeden Sabancı’nın adı birçok isimle anılmaya başlandı.
Bu isimlerden biri de oyuncu Rabia Soytürk.
Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarına Aralık 2025'te katıldığı bir davette, "Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" diyerek üstü kapalı doğrulamıştı.
