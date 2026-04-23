Quick Finans'tan ikinci elde devrim gibi kredi uygulaması

Quick Finans, 15 yaş sınırı nedeniyle finansmana erişemeyen 6,5 milyon adetlik araç parkını kredi kullanımına açtı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, yaş sınırı nedeniyle kredi dışında kalan 15 yaş üzeri araç parkına yönelik finansman çözümlerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Finansmana erişimdeki en önemli bariyerlerden biri olan "araç yaş sınırı" konusuna çözüm getirdiklerini vurgulayan Karadağ, ikinci el oto pazarının, sıfır araç pazarının 7-8 katı büyüklüğünde ve çok geniş paydaş yapısıyla dinamik şekilde işleyen devasa bir ekosistem olduğunu aktardı.

Karadağ, "Quick Finans olarak, kuruluş vizyonumuzda yer alan 'Sigorta ile Bütünleşik Yaratıcı ve Yenilikçi Ürün ve Hizmetler Geliştirme' hedefimiz doğrultusunda, faaliyetlerimizin odağında bulunan ikinci el oto ekosisteminin dinamizmine yeni bir ivme kazandıracak, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak devrim niteliğinde bir kredi uygulamasını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'nın, özellikle geniş kitlelerin erişimini mümkün kılan "KASKONOMIQ" yaklaşımıyla sunduğu uygun maliyetli kasko çözümleriyle desteklenen bu yeni modelle, finansmana erişimde yeni bir dönemi başlattıklarına dikkati çeken Karadağ, bu ürünün aynı zamanda ülkenin ekonomi yönetimlerinin orta vadeli planlarında yer alan kapsayıcılık, ürün çeşitliliği ve finansmana erişim hedeflerine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 15 yaş üzeri araç adedi son 5 yılda yüzde 25,2 artışla 6,5 milyon adede ulaşırken, 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37'sinin bu segmentten oluştuğu verilerine dikkati çeken Karadağ, finans sektöründe 15 yaş üzeri araçlarda kredi imkanı bulunmaması nedeniyle bu geniş pazarın finansmana erişim dışında kaldığını ve Quick Finans olarak bu yaş grubuna yönelik kredi imkanı sunarak sektörde bir ilki başlattıklarını aktardı.

Karadağ, ekonomik nedenlerle düşük bütçeli mobilite ihtiyacının arttığını ve bunun ikinci el pazarının özellikle yaşlı segmentini canlı tuttuğunu aktararak, yaş sınırı nedeniyle 6,5 milyonluk araç parkının sistem dışında kaldığını hatırlattı.

Geliştirilen kredilendirme modeliyle bu büyük segmentin sisteme dahil edileceğini vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu denli önemli bir araç parkının sisteme dahil edilmesini sağlayacak bu model, yalnızca satış hacmini artırmakla kalmayacak, sektörde yaygın olarak uygulanan takas sisteminin daha güvenli ve etkin işlemesine katkı sağlayacak, ihale platformlarının gelişimini destekleyecek ve pazarın hızlı ve güvenli büyümesinde önemli rol oynayacaktır. 0 kilometre araç pazarı dahil olmak üzere tüm ekosistemde yeni iş modellerinin gelişmesini teşvik ederek sürdürülebilir büyümeyi de destekleyecektir."

"Her Yaşa ve Her Araca Kredi" mottosuyla hayata geçirilen bu yeni ürünle birlikte, 15 yaş üzeri araç almak isteyenlerin 24 aya varan vadelerde kredi kullanım imkanına kavuşacağını ifade eden Karadağ, "Finansman desteğinin ikinci el oto pazarının tamamını kapsadığı bu yeni modelin, sektör paydaşları tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve pazarın büyümesine, güvenli gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm otomotiv sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.