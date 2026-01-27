QNB Türkiye'den 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı

QNB Türkiye, 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracını uluslararası piyasalarda gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen işlem, bankanın kredi profiline ve bilanço yönetimine duyulan güveni ortaya koydu.

Söz konusu işlemle banka, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından önemli bir başarıya imza attı.

İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde, talebin yüzde 46'sının Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30'unun Orta Doğu, yüzde 17'sinin Avrupa ve yüzde 3'ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü.

Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan işlemde, talebin önemli bir kısmını varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

Banka, talep sayesinde, Türkiye'de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen "en dar getiri marjı" seviyesine ulaştı.

Bankanın 2017'den bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladığı işlem ayrıca, 2021'den bu yana Türkiye'de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısını da yakaladı.

İşlemle uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdüren banka, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli yönetmeye devam etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri eurobond ihracının, Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu belirtti.

Finansal yapı ve bilanço yönetimleri sayesinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanlarını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Tan, "Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

Tan, gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki konumlarını daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.