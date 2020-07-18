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PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Mahmut Müslüm teslim oldu

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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Terör örgütü PKK/PYD'ye bir darbe daha indirildi. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 21 yaşındaki Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. 

İkna çalışması sonuç verdi, teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Kırmızı kategorideki teröristin yakın korumalığını yaptı

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

Terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslüm

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