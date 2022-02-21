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Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını açıklaması sonrası Rusya yanlısı ayrılıkçılar sokaklara döküldü.

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi.

Hemen hemen her gfün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.

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Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

PUTİN, DONBASS'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI
Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.

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Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

AYRILIKÇI RUSLARIN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
Putin'in açıklamaları sonrası Donbass bölgesinde yaşayan ayrılıkçı Ruslar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

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Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı
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