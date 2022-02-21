Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri yaşandı

PUTİN, DONBASS'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.