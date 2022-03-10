Putin'in korkunç planı! Son hamlesi kimyasal silah olacak! İşte Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler

RUSYA-Ukrayna savaşının 15. günü yine çatışmalar eşliğinde başladı. Rusya'nın dün çocuk hastanesini vurmasının ardından Beyaz Saray, Rusya lideri Vladimir Putin'in korkunç planını duyurdu. ABD'nin savaş uçağı vetosunun ardından şimdi de AB, Ukrayna'nın üyelik isteğine hayır dedi. İşte Rusya Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

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Rusya-Ukrayna savaşının 15'inci gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken ABD'den korkunç bir uyarı geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini duyurdu. 'Hepimizin tetikte olması gerekiyor' diyen basın sekreteri Jen Psaki, Rusya'nın ABD biyolojik silah laboratuvarları ve Ukrayna'da kimyasal silah geliştirme konusundaki iddialarının ise 'akıl almaz' olarak tanımladı.

Psaki, 'Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silahlar kullanması veya bunları kullanarak bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmesi ihtimaline karşı tetikte olmalıyız' ifadelerini kullandı. BBC'de yer alan habere göre, batılı bir yetkili, 'Endişelenmek için iyi nedenlerimiz var' dedi. Bunun Kiev'i hala ele geçiremeyen Moskova'nın son hamlesi olabileceği belirtiliyor. İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

09:30 Patriotlar Ukrayna sınırına konuşlandırılıp çalıştırıldı

Rusya – Ukrayna savaşı 15. gününde sürerken Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırında Patriot hava savunma sistemi kurulumunu tamamladı. Rzeszow kentine yerleştirilen iki Patriot bataryasının konuşlandırma işleminin tamamlandığı ve sistemlerin çalışmaya hazır durumda olduğu vurgulandı.

06:25 Rusya'dan ABD'ye faaliyetlerine son ver çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefiklerine 13.6 milyar dolarlık ABD yardımını onayladı. Kararın hafta sonuna kadar Senato'dan da onay alması bekleniyor. Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ABD'yi eski Sovyet cumhuriyetlerinde yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetlerini spn vermeye çağırdı.

01:00 IMF'den Ukrayna'ya mali yardıma onay

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

00:45 İki dev yirket daha Rusya'yla bağlantısını kesti

Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya’daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.

00:20 ABD'den Ukrayna'ya silah ve havayolu desteği

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır." dedi. Ayrıca Sözcü Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" açıklaması yaptı.