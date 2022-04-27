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Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Rusya lideri Putin'in dünya liderlerini Kremlin'e davet ettiğinde oturttuğu masanın değeri ortaya çıktı. Özellikle Fransız lider Macron ile görüşmesindeki caps'lerle gündem olmuştu.

Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı 2,5 metre uzunluğundaki masanın meşe ağacından üretildiği ve benzerinin olmadığı ifade edildi. Masanın değerinin 106 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) olduğu belirtildi.

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Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Rusya, Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı büyük masanın Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia etmişti.

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Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Ancak İtalyan gazetesi Corriere'e konuşan girişimci Renato Pologna, masanın 25 yıl önce yapıldığını ve Kovid-19 ile alakası olmadığını söylemişti. 

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Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu

Putin'e yakın siyasetçilerde bu masanın tercih edilmemesi de bunun Batılı liderlere gözdağı olarak yorumlanmıştı.

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