Putin'in gündem olan masası yine ortaya çıktı! Fiyatı belli oldu
Rusya lideri Putin'in dünya liderlerini Kremlin'e davet ettiğinde oturttuğu masanın değeri ortaya çıktı. Özellikle Fransız lider Macron ile görüşmesindeki caps'lerle gündem olmuştu.
Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı 2,5 metre uzunluğundaki masanın meşe ağacından üretildiği ve benzerinin olmadığı ifade edildi. Masanın değerinin 106 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) olduğu belirtildi.
Rusya, Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı büyük masanın Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia etmişti.
Ancak İtalyan gazetesi Corriere'e konuşan girişimci Renato Pologna, masanın 25 yıl önce yapıldığını ve Kovid-19 ile alakası olmadığını söylemişti.
Putin'e yakın siyasetçilerde bu masanın tercih edilmemesi de bunun Batılı liderlere gözdağı olarak yorumlanmıştı.