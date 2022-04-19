Putin'in en yakın adamı eşi ve kızıyla ölü bulundu! Milyarderin eşi şoförüyle aldatıp hamile kaldı iddiası

Silah babamın elindeydi!

Milyarder işadamının kızı Anastasia, memurlara, cesedi bulduğunda silahın babasının elinde olduğunu söyledi. Avayev daha önce, Putin’in yabancı şirketlerin bankada bir hesap açmasını talep ettiği Batı yaptırımlarına karşılık vermek için Rus liderin rubleye karşılık gaz planının önemli bir parçası olan Gazprombank’ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu. Daha önce Putin’in Kremlin yönetiminde de üst düzey yetkili olarak çalışan Avayev’in inşaat şirketi sayesinde milyonlar kazandığı da belirtildi.