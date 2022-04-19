Putin'in en yakın adamı eşi ve kızıyla ölü bulundu! Milyarderin eşi şoförüyle aldatıp hamile kaldı iddiası
RUSYA'nın önde gelen isimlerinden, bir dönem Kremlin'de üst düzey yöneticilik yapmış bir isim olan ve Putin'e yakınlığıyla bilinen multimilyoner Vladislav Avayev Moskova'daki evinde eşi ve kızıyla ölü bulundu. Olayla ilgili şok iddialar gündeme geldi.
Rusya bu olayı konuşuyor. Daha önce Kremlin’de görev yapan ve Rusya’nın önde gelen bankalarından Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev eşi ve 13 yaşındaki kız çocuğuyla beraber, Moskova’daki dairesinde ölü bulundu. Olayın ardından pekçok iddia gündeme geldi. İşte en güçlü senaryo...
Moskova polisi, 51 yaşındaki multimilyoner Avayev’in cesedinin yanında 47 yaşındaki hamile eşinin ve 13 yaşınaki kızı Maria’nın bulunduğuna da aktardı. Ailenin cesedi, büyük kızları Anastasia’nın eve gelmesi sonucu bulundu. Cesetlerin hepsinde kurşun izi tespit edilirken, tabancanın Avayev’e ait olduğu ve o sırada elinde bulunduğu bildirildi.
Bunun üzerine polis, Rus milyonerin, önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürdüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Avayev’in iş ve özel hayatıyla ilgili herhangi bir bağlantıyı araştırdıkları açıklandı.... (Foto: Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızının birlikte yaşadığı apartman...)
Silah babamın elindeydi!
Milyarder işadamının kızı Anastasia, memurlara, cesedi bulduğunda silahın babasının elinde olduğunu söyledi. Avayev daha önce, Putin’in yabancı şirketlerin bankada bir hesap açmasını talep ettiği Batı yaptırımlarına karşılık vermek için Rus liderin rubleye karşılık gaz planının önemli bir parçası olan Gazprombank’ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu. Daha önce Putin’in Kremlin yönetiminde de üst düzey yetkili olarak çalışan Avayev’in inşaat şirketi sayesinde milyonlar kazandığı da belirtildi.