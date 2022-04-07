Putin'in Buça katliamını yapan askerlerini 'elden çıkarma' planı korkunç! Bodrumlardan ceset çalıyorlar

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehri, bir ayı aşkın bir süre Rus birliklerinin işgali altında kaldı. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bir çoğu elleri arkadan bağlanmış sivillerin cesetleriyle dolu olduğu ortaya çıktı. Açıkça savaş suçu olarak gösterilen bu kanıtların ardından Rusya Lideri Vladimir Putin, korkunç bir karara daha imza attı. O katliamı yapan askerleri tekrar Kiev'e en ön saflarda savaşmaya gönderiyor. Amacı, o askerlerin hepsini öldürtüp arkasında tanık bırakmamak. Ukrayna lideri Zelenski'den ise korkunç bir iddia geldi...

Ukrayna istihbaratı, Buça katliamını gerçekleştiren birliklerin Ukrayna'da ön saflara gönderileceğini çünkü 'Kremlin'in bu askerlerden kurtulmak istediğini' açıkladı. Stratejik çalışmalar profesörü O'Brien, Putin'in 'korktuğu seçeneği' masaya yatırdı ve Rus liderin köşeye sıkıştığını öne sürdü.