"Putin'in Beyni" Dugin'in kızının katili Rusya'dan çıktı! 'Dugin’i 4 ay önce uyardım”
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyni olarak gösterilen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme, Rusya, suikastin ardından "Ukraynalı teröristler"in bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Ancak katil, Rusya içinden çıktı. Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu, suikasti kendilerinin yaptığını ve devamının geleceğini duyurdu.
Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürüldü. Saldırı sonrası Rusya hemen Ukrayna'yı suçlarken, Kiev tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Suikastle ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu isimli örgüt suikasti üstlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini” savunurken, Darya Dugina ve Aleksandr Dugina'nın Ukrayna'da katliam çağrılarında bulunduğuna dair bazı programlarda ifade ettikleri sözleri hatırlatıldı. Açıklamada, Rusya lideri Putin ve çevresinin kendileri açısından meşru olmadığı ifade edilerek şöyle denildi:
Putin'i askeri suçlu ilan ediyoruz
"Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu’nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz. Başkan Putin’i, Anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan ve Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı ve askeri suçlu ilan ediyoruz."
"Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. Amacımız Rusya’nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır."