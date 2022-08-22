"Putin'in Beyni" Dugin'in kızının katili Rusya'dan çıktı! 'Dugin’i 4 ay önce uyardım”

"Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. Amacımız Rusya’nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır."