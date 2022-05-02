Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

Dünya, bir dönem adı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anılan hatta Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva ile ilgili yeni iddiayı konuşuyor. İsviçre basını Alina Kabaeva'nın 2 erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve bu çocukların babasının Putin olduğunu iddia etti.