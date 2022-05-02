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Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva ile bomba iddia! 'Putin'in gizli aşı' olarak anılan Kabaeva İsviçre'deki bir özel klinikte 2 erkek çocuk dünyaya getirdiği öne sürüldü.

Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

Dünya, bir dönem adı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anılan hatta Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva ile ilgili yeni iddiayı konuşuyor. İsviçre basını Alina Kabaeva'nın 2 erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve bu çocukların babasının Putin olduğunu iddia etti.

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Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

İsviçreli gazete Sonntagszeitung tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocuklardan ilki 2015 yılında İsviçre'deki bir lüks özel klinikte dünyaya geldi.

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Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

2019'da bir erkek çocuk daha dünyaya getirdiği iddia edilen Kabaeva'nın bu doğumu Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı ancak söz konusu klinikten uzmanların kente getirildiği iddia edildi.

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Putin'in 7 yıldır herkesten sakladığı sırrı deşifre oldu! İki oğlu daha olmuş

Gazetenin kimliğini gizli tuttuğu kaynağı çocukların babasının Putin olduğunu belirterek yaptığı açıklamada 'Alina'nın başka bir ilişkisi yoktu. Bu onun için çok tehlikeli olurdu' ifadelerine yer verdi.

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