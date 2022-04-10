Putin'i yakan 9 büyük hata! Rus ordusu Ukrayna'da neden başarısız oldu

UKRAYNALILARI YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK

Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı. Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna, Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.