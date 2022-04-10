Putin'i yakan 9 büyük hata! Rus ordusu Ukrayna'da neden başarısız oldu
İstatistikler Rusya'nın dünyanın en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamadığı yorumları yapılıyor. Zira Kremlin de Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğruladı. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The Washington Post, 9 maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.
UKRAYNALILARI YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK
Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı. Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna, Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.
BİRLİKLERİ YETERİNCE HAZIRLAMAMAK
Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti. Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı. Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.
YETERLİ ERZAK VEYA DOĞRU MALZEME OLMADAN İŞGAL
Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazırlıksızdı. Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.
LOJİSTİK BAŞARISIZLIĞIN FARKINDA OLMAMAK
Birliklerin yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Tanklar durdu.