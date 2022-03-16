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Putin'i çıldırtan haber: 4 Rus generali öldürüldü! Bombalanan hastanelerde kan donduran taktik

Putin'i çıldırtan haber: 4 Rus generali öldürüldü! Bombalanan hastanelerde kan donduran taktik

RUSYA-Ukrayna savaşı 21. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna'da savaşan Rus generallerden 4'ünün öldürülmesi Rus lider Vladimir Putin'i çıldırttı. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi. Rusya, Odesa'yı bombalamaya başladı...

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 21'nci gününde. Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Rusya'nın askeri kayıplarını telafi etmek için yeni yollar aradığı ve askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığı da gelen iddialar arasında. Rus askeri birliklerinin Mariupol kentinde uyguladığı bir taktik kan dondurdu. Rus ordusunun bombaladıkları hastanelerde yüzlerce kişiyi rehin tuttukları ve canlı kalkan olarak kullandıkları kaydedildi. İşte savaştan son dakika gelişmeler...

46 yaşındaki Tümgeneral öldürüldü
Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Açıklamada 46 ​​yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldürüldüğünü açıkladı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

Rus askerlerinden kan donduran taktik

Bölgede çatışmalar devam ederken Rus ordusu hakkında ortaya atılan bazı iddialar ise dehşet verici nitelikte. Ukrayna'da bir bölge valisi, Rus askerleri vahşice bir kuşatma sırasında Mariupol kentindeki bir hastanede bulunan hastaları ve doktorları rehin tuttuğunu öne sürdü. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki komutanı Pavel Kirilenko,yaklaşık 400 yerel sakin ve 100 personelin hastanede canlı kalkan olarak bir arada tutulduğunu bunun “insanlık suçu” olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre, ebeveynler de prematüre bebekleri Mariupol'de bir hastanede bırakmak zorunda kaldı. 

Havalimanında 3 Rus askeri helikopteri vuruldu

Ukrayna'nın Herson Havalimanına düzenlediği hava saldırılarında 3 Rus askeri helikopteri imha edildi. Planet Labs'ın yeni uydu görüntüleri saldırının boyutlarını gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.

3 Avrupalı Başbakan Zelenski ile görüştü

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Ukrayna’ya destek ziyaretinde bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. 

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