Putin'e her dediğini yaptıran kadın kim? Putin nükleer savaşa karar verdi, ailesini Sibirya'da sığınağa gönderdi
RUSYA lideri Vladimir Putin'le ilgili dünyanın tüylerini diken diken eden bir haber geldi. Ukrayna'da istediğini alamayan ve ambargolarla ülkesi çöküşün eşiğine gelen Rusya lideri Vladimir Putin, nükleer savaş kararı aldı. Putin’in kararlarında 38 yaşındaki gizli aşkının çok büyük etkisinin olduğu belirtiliyor.
Dünya son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği kararlarla hop oturup hop kalkıyor. Hastalıkları nedeniyle sağlıklı karar veremediği ve çevresindeki herkesten şüphelenmeye bayladığı belirtilen Putin'in kararlarını 38 yaşındaki gizli aşkı eski Jimnastikçi Alina Kabayeva'nın etkisi altında verdiği belirtiliyor. Ukrayna'yı işgale kalkışarak ülkesini büyük bir bunalımın içine sokan Putin'in şimdi de nükleer savaşa hazırlandığı iddia edildi. Putin, ailesini Sibirya'da bir nükleer yeraltı sığınağına gönderdi.
Putin 'Kıyamet Günü'ne hazırlanıyor!
Rusya’nın Ukrayna işgali 26. güne girerken, İngiliz Daily Mail gazetesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı habere göre, “kıyamet günü”ne yani bir nükleer savaşa hazırlanan Putin, bu amaçla bir nükleer tahliye tatbikatı düzenlemeyi planlıyor.
Öfkesini en yakındakiler çıkarıyor ve ailesiyle konuşmuyor
Putin'in akıl sağlığının bozuk olduğunu, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki can kaybının Ukrayna'nın tahminlerinden bile fazla olduğunu ifade etti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söyledi.
Putin'in kararlarını etkileyen kadın: Alina Kabayeva
Putin’in gizli aşkı olduğu düşünülen 38 yaşındaki eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva’nın Rus lideri kararları üzerinde büyük etkiye sahip olduğu söyleniyor.