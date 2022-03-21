Putin'e her dediğini yaptıran kadın kim? Putin nükleer savaşa karar verdi, ailesini Sibirya'da sığınağa gönderdi

Öfkesini en yakındakiler çıkarıyor ve ailesiyle konuşmuyor

Putin'in akıl sağlığının bozuk olduğunu, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki can kaybının Ukrayna'nın tahminlerinden bile fazla olduğunu ifade etti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söyledi.