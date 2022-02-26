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Putin'e en yakın isimden büyük darbe! Paylaşımıyla Rusya'yı karıştırdı: Hemen silmen zorunda kaldı

Putin'e en yakın isimden büyük darbe! Paylaşımıyla Rusya'yı karıştırdı: Hemen silmen zorunda kaldı

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya tepkiler büyürken, Moskova yönetiminin en yakınında dikkat çeken bir tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Türkolog olan ve çok iyi derecede Türkçe konuşan Dmitri Peskov'un, Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan, Rusça "Savaşa hayır" yazılı bir hikaye paylaştı. Paylaşımı kısa sürede silen Peskova, savaşa karşı olan tavrıyla dünya gündemine oturdu.

Elizaveta Peskova, 2018 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine de katılmıştı. Peskova, gösterilerdeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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