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Putin'den yeni emirler! Donbas'a silah gönderin, 16 bin Ortadoğulu paralı asker Ukrayna'da

Putin'den yeni emirler! Donbas'a silah gönderin, 16 bin Ortadoğulu paralı asker Ukrayna'da

RUSYA lideri Putin, Güvenlik Konseyi'ni toplayıp yeni emirler verdi. Batıyı Ukrayna'ya alenen paralı asker göndermekle suçlayan Putin, Donbas'taki ayrılıkçılara silah gönderilmesi emri verdi. Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

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Rusya lideri Vladimir Putin, güvenlik konseyini topladı ve burada yeni açıklamalarda bulundu. Putin , Batıyı Ukrayna'ya alenen paralı asker göndermekle suçladı.

"Kiev rejiminin Batılı sponsorları, uluslararası hukuku göz ardı ederek Ukrayna'ya alenen paralı asker gönderiyor." diyen Putin Donbas'taki 2 ayrılıkçı cumhuriyete silah transferi önerisini destekledi. Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili olarak da Putin, "Ele geçirilmeleri halinde Rus ayrılıkçılara verilmesini destekliyorum" diye konuştu.

Putin, "Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı. Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi. Öte yandan Putin, Şoygu'dan NATO'nun eylemlerine cevap olarak Rusya'nın batı sınırlarının güçlendirilmesi için rapor hazırlamasını istedi.

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