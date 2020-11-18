Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! Anlaşmaya uymazsa intihar olur
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a uyarılarda bulundu. Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını belirten Rus Lider, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarının altını çizdi.
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra ortadan kaybolan ve günler sonra istifa etmeyeceğini söyleyerek ortaya çıkan Paşinyan'a destek beklediği Rusya'dan bir darbe daha geldi! Yaklaşık 1,5 ay süren Dağlık Karabağ savaşının ardından ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da ilk istifa gelse de sular durulmuyor, Azerbaycan'da ise bayram var.
Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Pazartesi günü istifa etmesine rağmen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da akşam saatlerinde yine gösteriler vardı.
Putin'den Paşinyan'a kritik uyarılar
Paşinyan'ın sürekli destek beklediği ancak aradığını bulamadığı Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını söylerken, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmayı reddetmesi halinde bunun ‘intihar’ olacağını bildirdi. Putin, "Rossiya" devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirtti.