Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! Anlaşmaya uymazsa intihar olur

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra ortadan kaybolan ve günler sonra istifa etmeyeceğini söyleyerek ortaya çıkan Paşinyan'a destek beklediği Rusya'dan bir darbe daha geldi! Yaklaşık 1,5 ay süren Dağlık Karabağ savaşının ardından ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da ilk istifa gelse de sular durulmuyor, Azerbaycan'da ise bayram var.