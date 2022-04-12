Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Rusya - Ukrayna savaşında 48. güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir açıklama geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yaptıkları askeri işgal harekatı için konuşarak bitişiyle ilgili "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.

"Durmayacağız" diyerek askeri operasyonların devam edeceğini belirten Putin, "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" dedi.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız"

Zelenski'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, “Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır.” diye konuştu.