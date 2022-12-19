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Putin’den askerlere teşvik primi! Savaşta başarılı olan ücretsiz arsa verilecek

Putin’den askerlere teşvik primi! Savaşta başarılı olan ücretsiz arsa verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen askerlerin yakınlarına ve savaşta başarılı olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin moralini yüksek tutmak için yeni bir karara daha imza attı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan kararnameye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine ve Ukrayna'daki savaşta başarılı olan Rus askerlerine Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Yayınlanan kararnamede, "Özel askeri operasyona katılarak devlet üstün liyakat ödülü alan, çatışmalarda yaşamını yitiren ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu karara göre Ukrayna'da savaşan ve başarılı olan Rus askerlerine ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de, "sosyal destek" kapsamında istedikleri bu 3 ayrı bölgeden arsa temin edilmesi öngörülüyor.

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