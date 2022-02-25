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Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin ve Zelenskiy'den peş peşe açıklamalar

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin ve Zelenskiy'den peş peşe açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar girmesinin ardından bu ilerlemenin nasıl duracağı merak konusu... Putin ile Zelenski'nin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı. Zelenskiy'den müzakere vurgusu...

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Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme talebini not ettik" denildi. Ayrıca "Putin'in şartları yerine getirildiğinde, Ukrayna'nın silah bırakması ve herkes için temsili bir hükümet kurması için müzakere etmeye hazırız." açıklaması yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım”

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