Putin orduya 'işgale başlayın' emrini verdi! Rus Ordusu, 'barış gücü' olarak Donbas'a giriyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı verdi. Bu emir sonrası Rus ordusu Ukrayna topraklarını resmen işgale başlıyor...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde barışı sağlama emri verdi.

Ukraynalı eski bir yetkili olan Yuri Biryukov, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 00.30 sıralarında Rusya Ordusu'na ait birliklerin Ukrayna topraklarına girdiğini öne sürdü.

Donetsk'te zırhlı araç konvoyu

Rus İnterfaks Haber ajansı, de facto Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde zırhlı araçlardan oluşan geniş konvoyların görüldüğünü duyurdu. Ajans haberini görgü tanıklarına dayandırdı.

Donetsk ve Lugansk'a 'barış' maskeli işgal

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

Donetsk ve Lugansk'la diplomatik ilişkileri başlatın

Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi. Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.