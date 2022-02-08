Putin Macron görüşmesindeki masa dalga konusu oldu videolar kırdı geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. 5 saatten fazla süren görüşmeye damga vuran uzun masa sosyal medyada dalga konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizini görüştükleri masa tartışma konusu oldu.

Kulaklıklar ile tercümanların vasıtasıyla gerçekleştirilen görüşme kadar masanın uzunluğu konuşuldu.

Sadece iki ismin bulunduğu masanın uzunluğuyla ilgili sosyal medyada videolar oluşturuldu.

Ev sahibi olan Putin'in, Macron'a "mesafe" ve "görüş ayrılıklarını" masa düzeni ile Batı'ya mesaj verdiği iddia ediliyor.