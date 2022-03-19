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Putin Kırım'ın ilhakının 8. yılında konuştu: Hiç olmadığı kadar...

Putin Kırım'ın ilhakının 8. yılında konuştu: Hiç olmadığı kadar...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken başkent Moskova'da Kırım'ın ilhakının 8. yılı için kutlama töreni düzenlendi. Törene katılan konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında Ukrayna operasyonun ülkesini hiç olmadığı kadar birlik haline getirdiğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Kırım'ı ilhakının sekinci yıldönümünde Moskova'daki bir stadyumda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Rus bayrakları taşıyan on binlerce kişinin stadyumu doldurduğu etkinlikte konuşan Putin, "Yapmamız gerekeni biliyoruz. Nasıl yapılacağını biliyoruz ve ne bedel ödememiz gerektiğini de biliyoruz. Tüm planlarımızı kesinlikle yerine getireceğiz" dedi.

Rus lider, Ukrayna’daki operasyonla özdeşleşen bir sembol olan ‘Z’ harfine vurgu yapılan, ‘faşizmsiz bir dünya için’, ‘Rusya için’ yazan sahnede konuştu.

"Kurşunlara karşı birbirlerine siper oluyorlar"
Ukrayna'daki operasyonun Rusya'nin birlik olduğunu gösterdiğini söyleyen Putin, "Omuz omuza birbirlerine yardım ediyorlar destek veriyorlar. Gerektiği zaman kardeşler gibi kurşunlara karşı birbirlerine siper oluyorlar. Uzun zamandır böyle birlik olmamıştık" dedi.

"Tüm bu fırtınalar Rusya'nın şanına şan katacak"
Ukrayna operasyonun başladığı günün, askeri kariyeri boyunca tek bir savaşta bile mağlubiyeti olmayan Rus Amiral Fyodor Uşakov’un doğum gününe denk geldiğine dikkat çeken Putin, "Ömründe tek bir savaşı bile kaybetmemiş Amiral Fyodor Uşakov öyle demişti. Tüm bu fırtınalar Rusya'nın şanına şan katacak. O zaman olduğu gibi şimdi de gelecekte de Rusya'nın şanına şan katacak" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Yayında konuşması bir süreliğine kesildi
Putin'in konuşması devlet televizyonu yayınında bir süreliğine kesildi. Bu sırada ekrana önceden kaydedilen görüntüler girdi. Kısa süre sonra Rus lider yeniden konuşmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in konuşmasının teknik bir arıza nedeniyle kesildiğini duyurdu.

Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Scholz, Putin'e Ukrayna'da acil ateşkes çağrısı yaptı. Putin'in Scholz'a Ukrayna tarafının, gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak barış sürecini yavaşlattığı söylediği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptırımların ülkesini güçlendireceğini söyledi. Lavrov, Alman Bild gazetesinde çıkan ve uçağının Çin'e giderken yarı yoldan döndürüldüğü haberini ise yalanlandı.

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