Putin 'görüşürüm' dedi dolar ve altın düşüşe geçti! Dolar 14 TL'nin altını gördü gram altın 850 liraya geriledi
Putin'in 'görüşme' açıklaması piyasaları hareketlendirdi. Açıklama sonrası dolar 14 TL'nin altını görürken dün 920 liraya kadar tırmanan gram altın 850 lira oldu. İşte piyasalardaki son durum ve uzman isimlerin altın için flaş yorumları...
Vladimir Putin'in Ukrayna başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemesi sonrası piyasalar hareketlendi. Dolar ve altın düşüşe geçti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dün 14.62 seviyelerine kadar yükselen dolar kuru bugüne de 14.03 seviyelerinde başlamıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna'dan gelen müzakere haberleriyle küresel piyasalarda rahatlama yaşanıyor. Dolar kuru 13.85 TL'ye geriledi. Euro da 15.55 TL seviyesine geriledi. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da düşüşe geçti.
Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 850 TL seviyesinde bulunuyor.
25 Şubat altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde gram altın 847,25, çeyrek altın 1.405,00 yarım altın 2.811,00 cumhuriyet altını da 5.601,00 liradan alıcı buluyor.