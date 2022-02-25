Putin 'görüşürüm' dedi dolar ve altın düşüşe geçti! Dolar 14 TL'nin altını gördü gram altın 850 liraya geriledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dün 14.62 seviyelerine kadar yükselen dolar kuru bugüne de 14.03 seviyelerinde başlamıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna'dan gelen müzakere haberleriyle küresel piyasalarda rahatlama yaşanıyor. Dolar kuru 13.85 TL'ye geriledi. Euro da 15.55 TL seviyesine geriledi. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da düşüşe geçti.