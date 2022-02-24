Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor

RUSYA-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından önce Donbas'ta başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. İşte Rusya-Ukrayna krizinden son dakika gelişmeler...

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Rusya Lideri Vladimir Putin, Dombas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Rusya'nın işgale resmen başlamasının ardından Ukrayna'nın başkenti dahil bir çok şehrinde patlamalar yaşanırken, dünya ayağa kalktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Ukrayna askerine 'silah bırakın' çağrısı: Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus Lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.

Kiev dahil bir çok şehirde patlama sesleri: Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

09:02 Bearus Rusya'nın yanında savaşa katıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ordusuna Ukrayna'yı işgal eden Liveuamap'ta Rus ordusuyla bütünleşme ve işbirliği yapma emri verdi. Küba ve Nikaragua Rusya'ya destek verdi.

08:52 Ukrayna: 5 Rus savaş uçağı ile 1 helikopter vurduk

Rusya, savaş uçaklarıyla Ukrayna'nın hava gücünü imha ettiğini açıklarken, Ukrayna'dan flaş karşılık geldi. Ukrayna Doğu'da bir Rus uçağını vurduklarını duyurdu. Daha sonra Ukrayna kaynakları, 5 rus savaş jeti ile 1 askeri helikopter düşürdüklerini duyurdu. Rusya, "Ukrayna ordusu direnmiyor" deyip, uçakların vurulduğu haberini yalanladı.

17:45 Ukrayna'nın hava gücü etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

07:40 Ukrayna'da ülke çapında sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

Rus askeri araçları Ukrayna sınırları içerisinde ilerlemeye devam ediyor.

07:00 Ukrayna tüm hava sahasını uçuşlara kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı. Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği duyuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.

06:29 ABD Başkanı Biden: En güçlü yanıt verilecek

ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

06:15 Başkent Kev dahil bir çok kentte patlama sesleri duyuldu

Rusya'nın operasyonu başlamasının ardından başkent Kiev dahil Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

06:00 Putin canlı yayında saldırı emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.