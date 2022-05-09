Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! 'Çocukların kanı ellerinizde'

Pek çok televizyon kanalı hacklendi

Yalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi. Ayrıca mesajlarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı.