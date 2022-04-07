Putin, Buça katliamını yapan askerleri Kiev'e geri gönderiyor! Hepsini öldürtüp tanık bırakmayacak
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından çekildiği bölgelerden gelen korkunç görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Bucha'da (Buça) yüzlerce sivilin infaz edilip sokak ortasında bırakılan cesetleri savaş suçu olarak gösterildi. Putin, Buca'da katliam yapan geri çektiği askerlerini yeniden Kiev'e en ön saflarda savaşmaya gönderiyor. Böylece hepsini öldürtüp geride tanık bırakmayacak...
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehri, bir ayı aşkın bir süre Rus birliklerinin işgali altında kaldı. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bir çoğu elleri arkadan bağlanmış sivillerin cesetleriyle dolu olduğu ortaya çıktı. Açıkça savaş suçu olarak gösterilen bu kanıtların ardından Rusya Lideri Vladimir Putin, korkunç bir karara daha imza attı. O katliamı yapan askerleri tekrar Kiev'e en ön saflarda savaşmaya gönderiyor. Amacı, o askerlerin hepsini öldürtüp arkasında tanık bırakmamak. Ukrayna lideri Zelenski'den ise korkunç bir iddia geldi...
Ukrayna istihbaratı, Buça katliamını gerçekleştiren birliklerin Ukrayna'da ön saflara gönderileceğini çünkü 'Kremlin'in bu askerlerden kurtulmak istediğini' açıkladı. Stratejik çalışmalar profesörü O'Brien, Putin'in 'korktuğu seçeneği' masaya yatırdı ve Rus liderin köşeye sıkıştığını öne sürdü.
Ukraynalı yetkililer, Buça'da Rus askerleri tarafından yargısız infazla öldürülen 50 sivilin cesedine ulaştı, toplam can kaybının 300'ü aştığı belirtiliyor. İnfazlarla ilgili deliller ve görüntüler kayıt altına alındı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (MID), bugün Telegram mesajında, "Buça'da toplu infaz ve sivillere işkenceden sorumlu Rus 45. Ordusuna bağlı 64. Mekanize Piyade Tugayı, Ukrayna'ya geri gönderilecek. Rus askeri üst komutanlığı bu alayın personelini değiştirmeyecek ve ön saflara sevk edecek" dedi.
Rus Tugayının 'özel amaçları' var
Ukrayna istihbaratına göre, bu tugay Ukrayna'dan geçtiğimiz günlerde Belarus'a çekildi ve 4 Nisan itibariyle Mozyr şehri yakınlarında konuşlandı. İki günlük kısa bir dinlenmenin ardından da Ukrayna'da muhtemelen Harkiv yakınlarına konuşlandırılacaklar. MID, bu gibi durumlarda birliklere genellikle dinlenmek için daha fazla zaman verildiğine dikkat çekerek, bu kadar dar bir zaman aralığının, 64. tugayın 'özel amaçlarla' görevlendirileceğinin sinyali olduğunu vurguladı. Bu 'özel amaç'lardan birisi de Ukraynalı sivillere boyun eğdirmek ve onları terörize etmek olabilir." denildi.
Mahkemede ifade vermemeleri için 'elden çıkarılacaklar'
"Buça'da soykırım yapanlar, bu suçlarını başka yerlerde de tekrarlayabilir" denilen mesaj şu çarpıcı ifadelerle devam etti: "64. tugayı Ukrayna'ya hızlı bir şekilde yeniden yerleştirmenin ardındaki bir diğer gerekçe de, istenmeyen tanıkların amaca uygun olarak 'elden çıkarılması'. Başka bir deyişle, onları hayatta kalma şanslarının çok az olacağı ön saflara yeniden göndermek, gelecek mahkeme duruşmalarında asla ifade verememelerini sağlayacaktır.”