Pusula Portföy soruşturmasında son durum! Yatırımcıların parası ne zaman ödenecek?

Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy ile ilgili gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. “Pusula Portföy soruşturmasında son durum ne?”, “Muhammed Yarız neden tutuklandı?”, “Fonlardaki para ne olacak?” ve “Yatırımcılar ne zaman ödeme alacak?” soruları araştırılıyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın soruşturma kapsamında tutuklandığı, bazı portföy yönetim şirketleri ve fonlar hakkında da SPK tarafından işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri ve fon yönetimi süreçleri inceleniyor.

PUSULA PORTFÖY SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Pusula Portföy hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve bazı finans piyasası aktörleri hakkında adli işlemler uygulandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri, fon yönetimi ve yatırımcı taleplerinin karşılanmasıyla ilgili iddialar bulunuyor.

PUSULA PORTFÖY NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında yaşanan ödeme ve likidite sorunları nedeniyle gündeme geldi. Bazı fonlarda yatırımcıların geri ödeme taleplerinin karşılanmasında sorun yaşandığı, bunun ardından SPK tarafından fon işlemlerine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.

YATIRIMCILARIN PARASI NE OLACAK?

Tasfiye sürecine alınan fonlarda yatırımcıların parası silinmeyecek. SPK’nın belirlediği sürece göre fonların portföyündeki varlıklar piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri gözetilerek nakde çevrilecek. Elde edilen tutarlar, yatırımcıların sahip olduğu fon payı oranında hesaplarına aktarılacak.

PUSULA PORTFÖY FONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödeme tarihi için tüm yatırımcılara yönelik tek bir gün açıklanmadı. Süreç, fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olacak. SPK’nın belirlediği yönteme göre fonların tasfiye işlemleri yürütülecek ve ödemeler hazırlanan süreç doğrultusunda yapılacak.

PUSULA PORTFÖY FONLARININ TASFİYESİNİ KİM YÜRÜTECEK?

SPK’nın aldığı karar kapsamında Pusula Portföy dahil bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarının tasfiye süreci için görevlendirmeler yapıldı. Pusula Portföy fonlarının tasfiye işlemlerinde Ziraat Bankası’nın görev aldığı açıklandı. Banka, fonların saklama, varlıkların nakde çevrilmesi ve ödeme süreçlerinde görev yapacak.

PUSULA PORTFÖY FONLARINDA KAÇ YATIRIMCI VAR?

Tasfiye kapsamındaki fonların toplam yatırımcı sayısı ve fon bazındaki dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgiler süreç içinde açıklanıyor. SPK’nın kararları kapsamında çok sayıda yatırımcının bulunduğu fonlarda işlemler durduruldu ve tasfiye süreci başlatıldı.

SPK PUSULA PORTFÖY İÇİN NE KARAR ALDI?

SPK, sermaye piyasalarındaki gelişmeler sonrası bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında işlem durdurma ve tasfiye kararları aldı. Kararlar, yatırımcıların haklarının korunması ve fon varlıklarının düzenli şekilde yönetilmesi amacıyla uygulanıyor.

FON TASFİYESİ YATIRIMCININ ZARAR EDECEĞİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Hayır. Tasfiye kararı tek başına yatırımcının tüm parasını kaybedeceği anlamına gelmiyor. Ancak yatırımcının alacağı tutar, fon portföyündeki varlıkların tasfiye sırasında hangi değerle nakde çevrildiğine bağlı olacak. Varlıkların değeri, piyasa koşullarına göre yatırımcıların geri alacağı tutarı etkileyebilir.

PUSULA PORTFÖY SORUŞTURMASI BORSAYI ETKİLEDİ Mİ?

Pusula Portföy’de yaşanan gelişmeler, Borsa İstanbul’da sert satışların yaşandığı dönemde gündeme geldi. Bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunları ve yatırımcıların çıkış talepleri piyasadaki satış baskısının nedenleri arasında gösterildi. Yetkililer ise yaşanan gelişmelerin belirli fon ve şirketlerle sınırlı olduğunu, finansal sistem genelinde risk bulunmadığını açıkladı.