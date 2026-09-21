Pusula İsviçre’yi Gösterdi: Fonlar Batmadan Para mı Kaçtı?

Sermaye piyasasında “fon” denince vatandaşın aklına artık getiri değil, temerrüt geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, birkaç holdingin kapısını açmakla kalmadı; piyasaya duyulan güvenin ne kadar ince bir iplikle tutulduğunu da gösterdi.

Son tablo net: Pusula, Tera, Hedef ve Bulls çevresindeki yöneticiler mercek altında. MASAK’tan 2024’ten bu yana yurt dışı para ve kripto transferleri, hesap hareketleri, hatta birinci derece yakınların işlemleri isteniyor. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Daha önce Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alkin kardeşler, Alper Öztürk gibi isimler işlem gördü. Tutuklamalar, yurt dışı yasağı ve malvarlığı tedbirleri peş peşe geldi.

ASIL ÇARPICI OLAN ZAMANLAMA

MASAK raporuna yansıyan tespitlere göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından 1 Eylül’de İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’na yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik transfer yapılmış. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından da 24 Ağustos’ta aynı hat üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL geçmiş. Başka haberlerde aynı isimler için 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transferleri de geçiyor. Fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü tarih ise 15-16 Eylül. Yani para, kapı kapanmadan önce yola çıkmış.

Bu, hukuken henüz “suç sabit” anlamına gelmez. Soruşturma gizlilik kararıyla yürüyor, iddialar mahkemede konuşulacak. Ama kamuoyu için tablo başka duruyor: Küçük yatırımcı “param ne zaman döner” diye beklerken, yönetici hesaplarından yurt dışına milyarlık hareketler görünüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “vatandaşın alın terini istismar edenlerden hesap sorulacak” sözü bu yüzden boşuna değil. Piyasayı manipüle etme, Ponzi benzeri yöntemler ve spekülatif sosyal medya paylaşımları aynı dosyanın parçaları olarak anılıyor.

ASIL MESELE TEK TEK İSİMLER DEĞİL

Türkiye’de tasarruf sahibi yıllardır enflasyona karşı sığınacak yer arıyor. Fon, “profesyonel yönetim” vaadiyle o sığınağın adresi oldu. Denetim gevşeyince, vaat şişince, likidite sıkışınca sistem ilk büyük sarsıntıda çatırdadı. SPK’nın suç duyurusu, savcılığın genişleyen müzekkeresi, MASAK’ın hesap takibi… Bunlar sonrası gelen hamleler. Öncesi sorulmalı: Bu kadar büyük para hareketi nasıl bu kadar geç fark edildi? Fonların portföy yapısı, vadeleri, bağlı şirketler arasındaki para trafiği neden daha erken alarm vermedi?

Bir de şu var: Soruşturma büyüdükçe “kim kimin ortağı, kim kimin yakını” soruları çoğalıyor. Birinci derece yakınların hesaplarının da istenmesi tesadüf değil. Para doğrudan gitmezse dolaylı gider endişesi var.

Piyasa güveni bir kez kırılınca geri gelmesi zor. Küçük yatırımcı bir daha “fon” kelimesini duyunca önce temerrüt, sonra İsviçre, sonra gözaltı hatırlayacak. Bu algıyı silmek için sadece operasyon yetmez; şeffaf bilanço, hızlı iade mekanizması ve gerçekten işleyen denetim gerekir.

Para İsviçre’ye gitmiş olabilir. Asıl giden, birikimini emanet eden insanın güveni. Onu geri getirmek, transferi tespit etmekten daha zor.