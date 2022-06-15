Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düşen ünlü yazar PuCCa, bu defa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündem oldu.