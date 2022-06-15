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Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Yazdığı kitaplarıyla tanınan, sosyal medya fenomeni Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla cep telefonunu çalan hırsızın kendisinden 500 bin TL istediğini, takipçileriyle paylaştı! PuCCa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündeme bomba gibi düştü..

Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Sosyal medya fenomeni olan, yazdığı kitaplarıyla tanınan, Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğunu, ortaya atmamak için 500 bin TL istedikleri maili geldi" diyerek yaptığı yaşadığı dehşet verici durumu anlattı..

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Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı

Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, cep telefonunu çalan hırsızların kendisine şantajda bulunduğunu açıklayarak, "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğu, ortaya atmamak için 500 bin TL istedikleri maili geldi" diyerek, yaşadığı durumu anlattı.

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Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düşen ünlü yazar PuCCa, bu defa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündem oldu.

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Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler

Başına gelen hırsızlık olayını anlattı

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, sosyal medyadan başına gelen hırsızlık olayını anlattı.

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