Pucca'ya çıplak fotoğraflı şantaj! Mahrem fotoğrafların elimizde deyip servet istediler
Yazdığı kitaplarıyla tanınan, sosyal medya fenomeni Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla cep telefonunu çalan hırsızın kendisinden 500 bin TL istediğini, takipçileriyle paylaştı! PuCCa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündeme bomba gibi düştü..
Sosyal medya fenomeni olan, yazdığı kitaplarıyla tanınan, Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğunu, ortaya atmamak için 500 bin TL istedikleri maili geldi" diyerek yaptığı yaşadığı dehşet verici durumu anlattı..
Yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı
Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, cep telefonunu çalan hırsızların kendisine şantajda bulunduğunu açıklayarak, "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğu, ortaya atmamak için 500 bin TL istedikleri maili geldi" diyerek, yaşadığı durumu anlattı.
Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düşen ünlü yazar PuCCa, bu defa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündem oldu.
Başına gelen hırsızlık olayını anlattı
PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, sosyal medyadan başına gelen hırsızlık olayını anlattı.