PUBG oyunu yüzünden kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Aile, Furkan'ın oyun oynarken aşırı heyecanlı olduğunu ve kalp krizi geçirmeden önce sürekli oyundakilere bağırdığını söyledi. Furkan'ın kız kardeşi Fiza Kureyşi de "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim dedi' diye konuştu.