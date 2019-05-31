PUBG oyunu yüzünden kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
Son yılların en çok oynanan ve bağımlılık yapan oyunlarından biri olan PUBG, bu sefer Hindistan'da 16 yaşındaki bir gencin sonu oldu.
PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyunu 6 saat ara vermeden oynayan Furkan Kureyşi, hayatını kaybetti. Aileden alınan bilgilere göre 16 yaşındaki Furkan, öğle yemeğinden sonra cep telefonunda PUBG oynamaya başlamış ve saat boyunca aralıksız bu oyunu oynamış.
Aile, Furkan'ın oyun oynarken aşırı heyecanlı olduğunu ve kalp krizi geçirmeden önce sürekli oyundakilere bağırdığını söyledi. Furkan'ın kız kardeşi Fiza Kureyşi de "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim dedi' diye konuştu.
Hastaneye varmadan hayatını kaybetti: Oyun esnasında kalp krizi geçiren Furkan, evde çöküp kalmasından sonra hemen hastaneye götürüldü ancak hastaneye henüz varmadan hayatını kaybetti.
Çocuklardan uzak tutun!: Genci muayene eden Kardiyolog Dr. Aşok Jain, "Oyunun heyacanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum" şeklinde konuştu.