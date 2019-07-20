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PTT'den Türkiye'nin her yerinde HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemi

PTT'den Türkiye'nin her yerinde HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemi

Uzun gişe kuyrukları ve trafik sorununa çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), PTT AŞ’nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon alt yapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor. Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türkiye’nin her yerinde hızlı ve kaliteli bir şekilde HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemi yapılmasına imkân sağlıyor.

Uzun gişe kuyrukları ve trafik sorununa çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), PTT AŞ’nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon alt yapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor. Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türkiye’nin her yerinde hızlı ve kaliteli bir şekilde HGS ürün satış ve bakiye yükleme işlemi yapılmasına imkân sağlıyor.

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