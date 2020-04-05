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PTT tüm Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

PTT; Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu. Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşları kapsamıyor.

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Geçtiğimiz günlerde pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda 'ePttAVM' üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

ePttAVM ile ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte...

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