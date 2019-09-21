PTT Kargo'dan üniversite öğrencilerine müjde! Yüzde 30 indirimi kaçırmayın

179 yıldır Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kargo taşımacılığında üniversite öğrencilerine büyük fiyat avantajı sunuyor. Öğrenciler, 1 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında ticari gönderileri hariç, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

İstiklalden istikbale her dönemde ülkemizin yanında yer alan PTT, ekonomik, güvenilir ve yenilikçi hizmet sunmasının yanı sıra sosyal amaçlı çalışmalara da imza atıyor.

PTT’nin sosyal amaçlı hizmetlerinden biri de üniversite öğrencilerine sunduğu kargo indirimi kampanyası. Kampanya kapsamında tüm üniversite öğrencileri, bahar ve güz dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerinde birer ay (15 Ocak-1 Mart, 1 Haziran-15 Temmuz ve 1 Eylül-15 Ekim) kargo indiriminden faydalanabiliyor.

Öğrenciler, üniversite kimlik belgeleriyle yapacakları işlemlerde yüzde 30 kargo indirimi ile hesaplı kargo gönderiminin keyfini yaşayacak.

Yıl boyunca eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği birçok kampanyayla çalışmalarını sürdüren PTT, avantajlı hizmetleriyle öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.