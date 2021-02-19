PTT bir yıllık çalışan 847 bin TL tazminat Sayıştay raporunda yer aldı

PTT'ye bağlı PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de görevli bir kişinin bir yıl çalıştıktan sonra 847 bin TL tazminat aldığı ortaya çıktı.

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PTT'ye bağlı PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de görevli bir kişinin bir yıl çalıştıktan sonra feshedilen sözleşme nedeniyle 847 bin 532 TL tazminat ödendiği ortaya çıktı.

Sayıştay'ın raporuna göre, üst düzey bir personelin sözleşmesi görev süresi dolmadan feshedildi ve söz konusu kişiye rekor bir tazminat ödendi.

Sözleşmeye göre, üst düzey personelin görevden alınması halinde kendilerine brüt ücretin 36 katı tutarındaki paranın bir hafta içerisinde ödenmesi öngörülüyor.

“Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak hesaplanacak 3 yıllık süre içinde her ne suretle ve/veya sebeple olursa olsun (İş K. 25. madde dahilinde bir sebebe de dayansa) sözleşmenin şirket tarafından feshi halinde şirket; personelin son olarak aldığı giydirilmiş brüt ücretin 36 katı tutarında bir cezai şartı, yasal alacaklara ilave olarak, dava açılmasına yahut ihtara gerek olmaksızın bir haftalık süre içinde defaten ve peşinen personele ödemekle yükümlüdür” maddesinin 'basiretli tüccar' anlayışına aykırı olduğunu vurgulayan Sayıştay, “Şirketin üst yönetimde (genel müdür, genel müdür yardımcıları) istihdam ettiği kişiler ile imzaladığı iş sözleşmelerinin şirketi zorda bırakacak şekilde yapıldığı görülmüştür” dedi.