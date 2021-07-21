BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 496,48
HABER /  SPOR

PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı (CANLI YAYIN)

PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesinde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, tur mücadelesinin ilk maçına deplasmanda çıkıyor. Philips Stadı’nda başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Karşılaşma Tv8'den naklen yayınlanıyor.

Taraflar 7'nci kez karşı karşıya
Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 6 maçın 4’ünü PSV, 2’sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti.

PSV- GALATASARAY: 1-0 (CANLI SKOR)

4- PSV maça hızlı başladı. Muslera'nın kısa pasında hızlı gelen Hollanda ekibinde Vertessen'in ceza sahası solundan şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

2- GOOOL! Muslera'nın kale önünde kaptırdığı topta, Zahavi topu ağlara gönderdi.

1- Müsabaka hakemin düdüğüyle başladı.

11'ler:
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Misak-ı Milli’ yanıtı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Misak-ı Milli’ yanıtı
Kocaeli'nde kardeşlerin acı sonu: İkisi de denizde boğularak can verdi
Kocaeli'nde kardeşlerin acı sonu: İkisi de denizde boğularak can verdi
Antalya'ya tatile gelen ailelere büyük şok! Otel önünde mağdur oldular
Antalya'ya tatile gelen ailelere büyük şok! Otel önünde mağdur oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta 'İki Devletli Çözüm' önerisine ABD'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta 'İki Devletli Çözüm' önerisine ABD'den açıklama
Türkiye 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
MSB'den açıklama: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldıran teröristler öldürüldü
MSB'den açıklama: Barış Pınarı Bölgesi'ne saldıran teröristler öldürüldü
Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama
Salda Gölü'nde boğulma vakası! Burdur'da 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
Salda Gölü'nde boğulma vakası! Burdur'da 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
Bolu'da kurban etini pay ederken ölüme yakalandı
Bolu'da kurban etini pay ederken ölüme yakalandı