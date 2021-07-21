PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesinde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, tur mücadelesinin ilk maçına deplasmanda çıkıyor. Philips Stadı’nda başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Karşılaşma Tv8'den naklen yayınlanıyor.

Taraflar 7'nci kez karşı karşıya

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 6 maçın 4’ünü PSV, 2’sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti.

PSV- GALATASARAY: 1-0 (CANLI SKOR)

4- PSV maça hızlı başladı. Muslera'nın kısa pasında hızlı gelen Hollanda ekibinde Vertessen'in ceza sahası solundan şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

2- GOOOL! Muslera'nın kale önünde kaptırdığı topta, Zahavi topu ağlara gönderdi.

1- Müsabaka hakemin düdüğüyle başladı.

11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu