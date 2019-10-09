Psikolojik sorunlar yaşayan Britney Spears 10 yıl sahnelere dönemeyebilir
Britney Spears hayranları yıkıldı, psikolojik sorunlar yaşayan Spears, 10 yıl boyunca diziye dönemeyebilir.
Britney Spears, babasının hayati tehlike taşıyan rahatsızlığı nedeniyle yeniden psikolojik sorunlar yaşamaya başlamış ve müziğe ara vermişti. Menajerinin uzun süre sahnelerden uzak kalacağını ise Spears, yalanlamıştı fakat şimdilerde ise yeniden ünlü şarkıcının 10 yıldan uzun sürebilecek şekilde müziğe ara verdiği dilden dile konuşuluyor.
Psikolojik sorunları nedeniyle Şubat ayında Las Vegas gösterilerini iptal eden 37 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, yeniden ruhsal sağlık sıkıntısı çektiği için tedavi görmüştü. Tedavinin ardından hayranları yeniden Britney Spears'ı sahnelerde görmeyi hayal ederken yakın kaynakların söylediklerine göre, Spears, sahnelere dönebilecek durumda değil.
Heat Dergisi'ne konuşan bir kaynak, Spears'ın sahnelerden uzak kalacağını şu sözlerle anlattı: ''Britney sahne performanslarına uzun bir süre ara verme kararı aldı. Tabii ki bu çok zor bir karardı, çünkü sahnede olmayı ve hayranlarıyla bir arada olmayı seviyor, ama aynı zamanda bunun atması gereken bir adım olduğunu da biliyor.''
Öte yandan son aylarda Spears'ın başında bambaşka bir dert daha var. Senelerdir nafaka ödediği eski eşi KEvin Federline ile dava sürecine girdi.