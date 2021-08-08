Psikoloğuna 13 yaşında anlattıkları şok etti! 'İbrahim Tatlıses ağlar, üzülür' deyip Dilan Çıtak itiraf etti

"Ona albüm yapma"

Bir de meslekteki insanların ondan çekincesi var. Biz görüşmediğimiz zamanlarda kendisinin benim şarkı söylememe onayı var mı yok mu sorununu yaşayan işletmeciler, benimle bu yüzden iş yapmayan yapımcılar oldu. Ama bu saatten sonra ben nasıl bir şarkıcı olduğumu ve eğitimimi biliyorum. 14 yaşımdan itibaren kültür merkezlerinden başlayıp, kendi gruplarımı kurup caz konserleri verdim, hep sahnede oldum. Yahu ayrıca “Kullanacaksam da benim babam, size ne”, “Sana ne” diyorum artık. ‘Ona albüm yapma’ dediler