Psikoloğuna 13 yaşında anlattıkları şok etti! 'İbrahim Tatlıses ağlar, üzülür' deyip Dilan Çıtak itiraf etti
Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılarak babası İbrahim Tatlıses'e yaptığı sürprizle gündeme gelen Dilan Çıtak yaptığı açıklamalarıyla şaşırttı.
İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak çiftinin 31 yaşındaki kızları Dilan Çıtak Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu. Çocukluğu, yaşamı, İbrahim Tatlıses ve kardeşleriyle ilgili Çıtak konuştu.
İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan bir albüm yapma fikri nasıl çıktı?
Yıllardır beni sevenler, çevrem “Babanın şarkılarını söylemelisin” diyordu. Ama ben hep bir korku içindeydim.
Neden?
Müzikal bilgim Tatlıses’in kızı olduğum için hep arka planda kaldı. Babamın şarkılarını da okursam vizyon olarak geri kalırım korkusu yaşıyordum. Sonra, ‘Sevmesi gereken insanların albümü sevmesi benim için yeterli’ diye düşündüm. “İmparator kızı olarak, kendi tarzımda, Tatlıses’in şahlandırdığı parçaları okuyabileceğimi göstereceğim” dedim. Bu kararı almam sekiz sene sürdü. İki yıldır da müzisyen Alper Atakan’la şarkıların üzerinde çalışıyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını alacağız.
Babanın şarkılarını söyleyerek onun üzerinden prim yaptığına dair eleştiriler gelecektir. Hazır mısın?
Evet, bunca zaman prim yapmadığım halde bu tip eleştirilere zaten maruz kaldım. Ortaokuldan beri konservatuvarda okuyorum. Tek başıma, babam İbrahim Tatlıses olmadan, sadece Dilan olarak gündeme gelseydim hiç bu eleştirilere maruz kalmayacaktım. Ama önümde kocaman bir marka ve yılların sanatçısı var. Bunun üzerine istediğiniz şarkıcılık geçmişine, eğitime sahip olun, bu tip eleştirilere maruz kalıyorsunuz.
"Ona albüm yapma"
Bir de meslekteki insanların ondan çekincesi var. Biz görüşmediğimiz zamanlarda kendisinin benim şarkı söylememe onayı var mı yok mu sorununu yaşayan işletmeciler, benimle bu yüzden iş yapmayan yapımcılar oldu. Ama bu saatten sonra ben nasıl bir şarkıcı olduğumu ve eğitimimi biliyorum. 14 yaşımdan itibaren kültür merkezlerinden başlayıp, kendi gruplarımı kurup caz konserleri verdim, hep sahnede oldum. Yahu ayrıca “Kullanacaksam da benim babam, size ne”, “Sana ne” diyorum artık. ‘Ona albüm yapma’ dediler