Psikolog Esra Ezmeci'yi şoke eden itiraf 'Kocamın başka erkeklere görüntülerini izledim'
Psikolog Esra Ezmeci'ye şaşkına düşüren itiraf... Ezmeci'nin Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, bir takipçisi "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm" itirafıyla şoke etti.
FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci'ye, cinsellik ve ilişkiler üzerine sık sık paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından soru soran bir takipçisi, "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" deyince ünlü psikolog bu itirafı yayınladı. Ezmeci ise "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin" dedi.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kullanıcılardan aldığı sorularla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde gelen "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusuna Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" yanıtı vermesiyle gündem olmuştu.