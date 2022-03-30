Psikolog Esra Ezmeci'yi şoke eden itiraf 'Kocamın başka erkeklere görüntülerini izledim'

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci'ye, cinsellik ve ilişkiler üzerine sık sık paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından soru soran bir takipçisi, "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" deyince ünlü psikolog bu itirafı yayınladı. Ezmeci ise "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin" dedi.