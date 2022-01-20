Psikiyatr ve yazar Cemal Dindar’ın psikolojisi bozuldu! Sevgilisinin eski kocasıyla başı dertte
Sevgilisinin eski kocası yazar ve psikiyatr Cemal Dindar’ın kabusu oldu. Cemal Dindar, aldığı taciz mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, uyuyamadığını, hastalarına yardımcı olmakta zorlandığını belirterek savcılığa başvurduAbone ol
Psikiyatr Cemal Dindar, sevgilisinin eski kocası tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dindar, kız arkadaşı Ceylan Ş.'nin eski eşi Aybars Ş. tarafından kendisine telefon aramaları ve tehdit mesajları geldiğini iddia ederek soluğu savcılıkta aldı.
Telefonla rahatsız etti: Senin korkacağın insan benim
İkilinin arasında bir ilişki olduğunu öğrenen eski koca, Dindar'a "Senin korkacağın insan benim, panik yapma" sözleriyle mesajlar göndermeye başladı. Mesajlarında çocuğundan uzaklaştırıldığını da öne süren Aybars Ş., yanıt alamayınca doktoru bu kez arayarak rahatsız etmeye başladı.
Çaresiz kalınca savcılığa başvurdu
Bu ısrarlar karşısında çaresiz kalan psikiyatr, "Huzurum ve uyku düzenim bozuldu. Bu davranışları sebebiyle danışmanlarıma yardımcı olmakta zorlanıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Aybars Ş. hakkında soruşturma başlattı.