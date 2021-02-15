Profesörün 2 yıllık rapor oyunu bozuldu! Kamu görevinden çıkartılması istendi

AÜ Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ömür Taşkın (60), 2017'de görevli gittiği Kanada'dan bir yılın sonunda geri dönmeyip, iki yıllık süreyi kapsayan toplam 6 rapor aldı. Raporlara göre, yürümesi ve seyahat etmesi mümkün olmayan Prof. Dr. Taşkın'ın, bu süreçte 4 kez Türkiye'ye geldiği belirlendi. Raporların sahte olduğunun anlaşılmasıyla soruşturma açılan profesörün kamu görevinden çıkarılması talep edildi.

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AÜ Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olan ve daha önce rüşvetle yargılandığı davada 1,5 yıl hapis cezası bulunan Prof. Dr. Ömür Taşkın'ın, Kanada'da bir üniversiteye görevlendirildikten sonra, 1 yıllık görev süresi bitmesine rağmen, seyahat etmesinin mümkün olmadığı yönünde toplamda iki yılı kapsayan raporlarının sahte olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Taşkın, bu süreçte maaşlarını da almaya devam etti.

Profesörün, Kanada'dan Türkiye'ye gelemeyeceğini öne sürdüğü, yürümesi ve seyahatinin mümkün olmadığını içeren raporlu olduğu günlerde, birçok kez Antalya'ya gelip gittiği ortaya çıktı.

1,5 yıl hapis cezası aldı

Profesörün, rüşvet davası, üniversiteden uzaklaştırma kararı, göreve geri dönüşü, Kanada'ya gidişi, iki yıla yakın rapor alarak görevine dönüş yapmaması, hakkında soruşturma açılmasıyla Antalya'ya dönüp burada da rapor almayı sürdürerek emeklilik dilekçesini verip yeniden yurt dışına çıktığı olayların süreci şöyle gerçekleşti:

Prof. Dr. Ömür Taşkın, 2010 yılında AÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı iken, kendisinin yanı sıra, sekreteri Saadet K. ile bazı ilaç firması çalışanları, örgüt kurup icbar (zorlamak, zor kullanarak bir kimseyi bir işe sevk etmek) suretiyle irtikap (rüşvet almak) iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Prof. Dr. Taşkın ve 7 şüpheli hakkında 'rüşvet almak ve vermek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 2016'da sonuçlanan davada Prof. Dr. Taşkın 1,5 yıl, sanıklardan Saadet K. ve Yücel Y. ise 11'er ay 7'şer gün hapis cezası aldı. Üç sanığın hapis cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı

Savcılık soruşturması ve dava sürecinde o dönemki AÜ Rektörlüğü yönetimi, savcılık soruşturması ve Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava süreci bitene kadar Prof. Dr. Ömür Taşkın'ın, görevinden uzaklaştırılması ve bu süre boyunca Antalya Sağlık Yüksekokulu'na görevlendirilmesine karar verdi. Prof. Dr. Taşkın'ın bu kararın iptaline ilişkin Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava, 2014'ün Aralık ayında sonuçlandı ve işlemin iptaline karar verildi. Ancak yargılandığı davada karar 2016 yılında çıktı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde 1,5 yıl hapis cezası aldı.

Göreve döndü Kanada'ya gitti

Bu olaylardan sonra Prof. Dr. Taşkın, talebi üzerine 1 Ocak- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kanada'da University of British Columbia'da çalışmalar yapmak üzere bir yıllığına görevlendirildi. Prof. Dr. Taşkın, bir yıl sonra görev süresinin uzatılması talebinde bulundu ve yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız-izinli olarak 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev süresi uzatıldı. 31 Aralık 2018'de görev sürecinin bitmesi ve Antalya'ya geri dönmesi gerektiği süreçte Prof. Dr. Taşkın, yaklaşık iki yılı bulan rapor süreci başladı.

"Seyahati mümkün değil" diye rapor aldı

Prof. Dr. Taşkın, ilk olarak Vancouver kentindeki Khatsahlano Tıbbi Kliniği'nde bir Türk doktordan, 27 Aralık 2018 tarihinde 10 haftalık rapor aldı. Raporda, akut aşırı bel ağrısı çektiği, istirahat etmesi, uzun süre ayakta durmaktan ve oturmaktan sakınması ve 6 Mart 2019'a kadar seyahat etmemesi gerektiği belirtildi. Prof. Dr. Taşkın'ın, İstanbul'a 12 saatten fazla uçuş mesafesindeki Kanada'dan Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Raporluyken gelip 44 bin liralık ödeme aldı!

Prof. Dr. Taşkın, ilk rapor bitiminin ardından 27 Şubat 2019'da, 6 Mart'ta sona erecek raporunu 17 Nisan'a kadar uzattırdı. Raporlu olmasına rağmen 10 Nisan'da AÜ'de göreve başlayıp, parasal haklarını yasal faiziyle talep eden Prof. Dr. Taşkın, 10 haftalık raporlu olduğu dönem için 3 bin 985 TL'si faiz olmak üzere toplam 44 bin 339 TL ödeme aldı. Ardından 20 Mayıs 2019'da yeniden yurt dışına çıkış yaptı.

Beş kez daha rapor

Prof. Dr. Taşkın, 10 haftalık raporun ardından Kanada'da bu kez Kits Tıbbi Klinik'ten yine bir Türk doktordan tam 5 kez daha rapor aldı. 1.5 ay, 3 ay, 4 ay, 4.5 ay ve 7.5 ay süreler şeklinde düzenlenen ve toplamda yaklaşık 2 yıl eden raporların tamamında profesörün belini sakatladığı, uzun süre oturamadığı ve hiçbir şekilde yürüyüş yapamadığı, seyahat edemeyeceği ve hastanın sürekli gözetim altında tutulacağına dair gerekçeler sunuldu. Son raporunda da beyin cerrahı tarafından tavsiye edilen tedavilere devam edildiği, ağır hareket sınırlamalarına sebep olan semptomlarının devam ettiği, seyahat edemediği, uzun süre oturamadığı, itme-çekme hareketi yapamadığı gerekçe gösterildi.

Üniversite 'gel' dedi ama...

AÜ Rektörlüğü ve AÜ Hastanesi'nden, 4 aylık rapordan sonra “Gel seni burada muayene edeceğiz, uzatman uygun değildir" şeklindeki çağrılara karşı, Prof. Taşkın yerinden kalkmasının mümkün olmadığı, kalkarsa felç geçirebileceği, gözlem altında tutulduğu gibi gerekçelerle yeni raporlar sunarak, muayene ve tedaviyi kabul etmedi.

Antalya'ya gelip gittiği ortaya çıktı: Kanada'dan seyahat etmesinin mümkün olmadığı yönünde raporlar alarak üniversitedeki görevine dönmeyen ve böylece maaşını da almaya devam eden Prof. Dr. Taşkın'ın, raporlu olduğu süreçlerde Antalya'da görüldüğü ortaya çıktı. Üniversiteye, Prof. Dr. Taşkın'ın 2019 Ekim ve 2020 Temmuz ayında Antalya şehir merkezinde görüldüğüne dair şikayet dilekçesi geldi.

Raporluyken 4 kez giriş-çıkış yapmış

Şikayet üzerine Prof. Dr. Taşkın hakkında 2020'nin Ekim ayında inceleme başlatıldı. Raporlara göre yürümesi, uzun süre oturması ve seyahat etmesi mümkün olmayan Prof. Dr. Taşkın'ın, raporlu olduğu 27 Aralık 2018'den 15 Aralık 2020 tarihi aralığındaki yaklaşık iki yıllık süreçte, tam dört kez Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Emniyet birimlerinin incelemesine göre Prof. Dr. Taşkın'ın, Nisan- 20 Mayıs 2019, 17-23 Ekim 2019, 27 Haziran-2 Ağustos 2020 ve 14 Eylül-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye'de kaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine Prof. Dr. Taşkın hakkında, 'zincirleme sahte resmi evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' fiilleri işlendiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

YÖK'e 'Kamu görevinden çıkarılsın' teklifi

Soruşturma, 2021'in Ocak ayında tamamlandı. Komisyon, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), Prof. Dr. Taşkın'ın 17 Nisan 2019 ve sonrası tarihlerde 'zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği, eylemi karşılığının 2547 sayılı Kanunu'nun 53'üncü maddesindeki 'kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' şeklinde düzenlendiği ve kamu görevinden çıkartılmayı gerektirdiği teklifinde bulundu. Prof. Dr. Taşkın'ın, kamu görevinden çıkartılmasına yönelik disiplin soruşturması dosyası, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. Taşkın hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi.

Raporu veren doktor Dışişleri'ne bildirildi

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen rektörlük yazısında, Prof. Dr. Taşkın'a rapor veren Kanada'daki klinikte görevli Dr. Atila Hamdi Ketene hakkında, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı rapor verdiği iddiasıyla işlem yapılması talep edildi.

Rapor oyunu Antalya'da da sürdü

Hakkında 'zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla açılan soruşturma sonrasında sürekli rapor alarak üniversiteye dönüş yapmayan Prof. Dr. Taşkın, Antalya'ya geldi. 9 Aralık 2020'de görevine başlayan Prof. Dr. Taşkın, bir özel hastaneden, 18-27 Aralık 2020 tarihlerini içeren 10 günlük rapor aldı. Soruşturma komisyonu, Covid-19 ve raporları bahane göstermesi nedeniyle Prof. Dr. Taşkın'la görüşemedi. Adresine gönderilen tebligatlar da teslim alınmadı. Prof. Dr. Taşkın, bu süreçte 8 Ocak- 8 Mart 2021 tarihleri arasında 60 gün olmak üzere başka bir özel hastaneden rapor aldı. Ancak bu raporda, Prof. Dr. Taşkın'a, dizinde menüsküs yırtığı teşhisi konuldu.

Emeklilik dilekçesini verip yurt dışına çıktı

'Hakem hastane' konumundaki AÜ Hastanesi, bu rapora ilişkin inceleme başlattı. Raporun fenne aykırı olduğu konusundaki tereddüt nedeniyle dizinde menüsküs yırtığı iddia edilen Prof. Dr. Taşkın'ın, AÜ Hastanesi'nde muayenesine karar verdi. 19 Ocak 2021'de soruşturması tamamlanan ve zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla kamu görevinden çıkartılması için YÖK'e talep gönderilen profesör, hakem hastane olan üniversite hastanesinde muayene olmadan, 25 Ocak 2021 günü emeklilik dilekçesini vererek, yeniden yurt dışına çıkış yaptı.