Profesöre 7.5 milyon liralık aşk tuzağı kurdu! Ondan tırtıkladığı paralarla başka kadınla evlendi!
İSTANBUL'da öğrenci olan Sierra Lioneli Alie Koroma, arkadaşlık sitesi Tinder'da Belçikalı profesör Carolina Berrocal'a kendini Hollandalı profesör olarak tanıttı. Carolina'dan çeşitli bahanelerle 7.5 milyon lira tırtıkladı. Paranın 5 milyonuyla İstanbul Aksaray'da "Salone Turk" adlı eğitim danışmanlık şirketi kurdu. Belçikalı profesörden tırtıkladığı paranın kalanıyla da başka bir kadınla evlendi...
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.
Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.
İnternet iyi çekmiyor, 300 bin dolar atar mısın
İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.
7.5 milyon lirasını tırtıkladı
Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 Milyon 500 bin lira dolandırdı.