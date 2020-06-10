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Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!

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Atılım Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Hasan Kaval, büyük bir skandala imza attı. Kaval'ın online sınav yaptığı esnada porno izlediği iddia edildi. Öğrenciler olaya büyük tepki gösterirken Kaval kendisini 'porno değil Netflix ya' diye savundu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime uzun bir süre ara veren özel okul ve üniversiteler, eğitim ücretlerini geri vermemek için online derslerle eğitimlerini sürdürme kararı aldı.

Yanlışlıkla ekrana yansıttı öğrenciler her şeyi gördü
Dersler ve sınavlar online olarak, çeşitli uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Online ders sırasında porno izleyen Prof. Kaval, izlediklerini yanlışlıkla ekrana yansıttı ve öğrenciler her şeyi gördü.

Porno değil Netflix ya
Tepkilerin ardından gelen telefonda konuşan Prof. Hasan Kaval, karşısındaki kişiye "Ya hayır porno falan değil ya, porno değil ya. Nereden çıktı porno. Hayır porno değil ya, kim diyor porno. Netflix ya.." dedi.O anlar, öğrencilerin kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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