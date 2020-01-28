HABER /  GÜNCEL

Profesör Bedri Gencer skandal deprem paylaşımı için kendini savundu

ELAZIĞ depreminde yaralar sarılırken sosyal medyada tuhaf şeyler yaşanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ’daki depremle ilgili Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu...Gencer'in pedofiliyi doğru gören yaklaşımı herkesi çileden çıkardı.

Gencer yaptığı paylaşımda “Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” dedi. Gencer, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Tepkiler çoğalınca kendisini savundu

Gencer tepkilerin artması üzerine Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla kendini savundu. Gencer paylaşımının depremle ilgisi olmadığı halde paylaşımının depremle ilişkilendirilip kendinin hedef gösterildiğini savundu. İşte o paylaşım: 

Mustafa İslamoğlu’nun tepkisi sert oldu

Tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldıran Gencer’e, ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu’nun tepkisi ise sert oldu.  İslamoğlu, Gencer’e “Kabe, başta deprem, afetler nedeniyle 60 kez yıkıldı. Haşa, Kabe’de de mi zina yapılıyordu? Bunu uydurup ‘hadis’ diye pazarlayanlar, sadece Elçi’ye değil, depremzedelere de iftira ediyorlar. Çirkeflik bu!” sözleri ile yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

Gökhan Özoğuz'dan tepki! Bu bitişin başlangıcıdır

Bir Tenik Üniversite Profesörü yorumu değil di mi bu? Şaka! Bu mantık ve felsefi yaklaşımındaki kişiler Türkiye'de üniversite profesörü olamaz, olmamalıdır! Bu bitişin başlangıcıdır! Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorum ve hakkımı da helal etmiyorum!"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki bir günlük geliri belli oldu depremzedelere bağışladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine bir indirim daha! Araç sahiplerine ikinci güzel haber geldi!
Libya'dan son dakika saldırı haberi geldi! Hafter vurdu ölüler var
Fatih Terim listesini belirledi! İşte 5 gözdesi
İdlib'de son dakika gelişmesi Esad ve Rusya en büyük ilçesini aldı
Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası uzmanlardan çarpıcı yorumlar
Mahkemeden Osman Kavala kararı! Tahliye talep edilmişti
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti
PKK’lı üst düzey terörist Semra Tuncer uzman çavuşun kullandığı araçta yakalandı
Şevket Çoruh'un geçmiş olsun Elazığ mesajına soruşturma
Ünlü eğlence mekanı Lucca'da tecavüz girişimi gerçek çıktı açıklama var
Tuzla'da bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler
3 Şubat 2020 okullar açılıyor mu 2. dönem başlama tarihi MEB
Yorumlar 24 yorum