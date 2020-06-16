Prof. Şenol'dan çok önemli YKS uyarısı: Büyük bir pike neden olabilir

"Olursa da her seferinde virüs bizi alt edecek"

O gün benim de Tunalı Hilmi caddesinde şaşkınlığı gizleyemediğim durumda deliler gibi bütün sosyal mesafeler aşılarak, gerekli gereksiz kalabalıklaşmalar yaşanarak ki biz hep ne bu yaz ne de bu sene bunların olamayacağını olursa da her seferinde virüs bizi alt edecek.