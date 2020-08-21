Prof. Özgür Demirtaş'ın müjdeyle ilgili paylaşımına tepki yağdı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş'ın Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğalgazla ilgili yaptığı "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." paylaşımına tepki yağdı.

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Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

Venezuela ABD ambargosu altında

Bu gelişmeleri hazmedemeyenlerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılardan tepki topladı. Venezuela bilindiği üzere ABD'nin çıkarlarına ters yönetim nedeniyle ambargo nedeniyle ekonomisi zor durumda bulunuyor.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

Nedim Şener lafı yapıştırdı

Profesör Demirtaş'ın bu paylaşımına kapak niteliğindeki yanıt Nedim Şener'den bu twitle geldi.

Ortadoğu’da döktüğü kanlarla ucuza petrol alan Amerika’nın darbe ile kaos ile iktidarı değiştiremediği için uyguladığı ambargo yüzünden olabilir mi acaba? https://t.co/IO4BbxaWDB — Nedim Şener (@nedimsener2010) August 20, 2020

Demirtaş'a tepki

Twitter kullanıcılarından da Demirtaş'a eleştiriler geldi. İşte onlardan bazıları: