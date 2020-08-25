Prof. Mehmet Ceyhan söyledi maskenizi üfleyin beyaz maske alın

'Rahat nefes alıyorsanız maskenin işlevi yoktur'

*"Bambu rahat nefes alıp vermek için değil bambu daha az terletir, sadece öyle bir avantaj olabilir. Rahat nefes alıp vermek dokunun içindeki deliklerin yani gözeneklerin büyüklüğü ile ilgili.