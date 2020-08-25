Prof. Mehmet Ceyhan söyledi maskenizi üfleyin beyaz maske alın
Koronavirüs maskesinin işe yaradığını nasıl anlarız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anlattı. Ceyhan maskenizi üfleyin şişmiyorsa işe yaramaz diyor.
Koronavirüsten korunmanın en mühim kurallarından maske takmak... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maskelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Maskenin gözenekleri kadar rengi ve cinsine de dikkat edin.
Maskenin rengi önemli mi? : Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz aylarında maske kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ceyhan, koronavirüse karşı koruyuculuk göz önüne alındığında gözeneklere dikkat çekip şunları söyledi:
*"Maskedeki dokunun gözenekleri büyükse o zaman bulaştırıcılığı daha fazla yani koruyuculuğu düşük. Eğer gözenekleri küçükse daha iyi korur.
Maskenin rengi
*Beyaz renkte klasik cerrahi maskelerin daha uygun olduğunu bilmemiz lazım. Gerek kağıt gerek kumaş maskeler ıslandığı zaman özelliğini kaybeder. Aşırı sıcaklarda terlediğinizde maskenin özelliğini de yitirdiğini düşünmeniz lazım"
'Rahat nefes alıyorsanız maskenin işlevi yoktur'
*"Bambu rahat nefes alıp vermek için değil bambu daha az terletir, sadece öyle bir avantaj olabilir. Rahat nefes alıp vermek dokunun içindeki deliklerin yani gözeneklerin büyüklüğü ile ilgili.