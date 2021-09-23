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SAĞLIK

Prof. Dr. Zafer Kurugöl canlı yayında söyledi kıyamet koptu! Aile hekimliğinde bebeklere kızamık yerine Covid aşısı yapıldı!

Canlı yayın sırasında aile hekimliklerinde bebeklik döneminde uygulanan kızamık, hepatit aşısı yerine Covid aşısı uygulandığını itiraf eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'e sosyal medyada tepki yağıyor.

NTV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını dile getiren Kurugöl, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV ekranlarında açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

6 aylık bebeklere Covid aşısı

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Sonuçlar tıp dergisinde yayınlanacak

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

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