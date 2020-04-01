Prof. Dr. Taşçıoğlu koronavirüse yenik düştü

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Taşçıoğlu bir süredir çalıştığı hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.Abone ol
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Türkiye'yi üzen haberi Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu twitter hesabından "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun" sözleriyle duyurdu.
Virüsü asistanından almış
Prof. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'nin ilk koronavirüs vakasından bulaş aldığı ileri sürülmüştü. Gazeteci Gürkan Hacır, Taşçıoğlu'nun virüsü doğrudan hastadan almadığını tedavi sürecinde olan bir asistan aldığını ileri sürdü.
Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun.— onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020